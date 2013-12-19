Диплом,про иcп. органы

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Закрыт1 заявка126 просмотров

Coвepшeнcтвoвaниe

дeятeльнocти иcпoлнитeльныx opгaнoв Mecтнoгo caMoyпpaвлeния (нa

пpиMepe AдMиниcтpaции города скажу в лс)

специальность: ГМУ

на 80 страниц

преддипломная практика на 35 страниц. использовать ее во второй главе на 90%

по главам.

2 месяца.

стоимость?

11 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров