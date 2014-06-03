Работа по международному праву

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Завершен1 заявка167 просмотров

Необходимо написать работу по требованиям. предмет: "Международное право"

кол-во страниц: 60

шрифт, инт.: 14, 1.5

кол-во источников: 40-50

сноски: подстрочные

11 лет назад
lenapr
Елена 
43 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

estrella1983
Наталья 
41 год
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$220
128 дней
Спасибо за сотрудничество. Очень приятно работать с Натальей.
Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

estrella1983
Наталья 
41 год
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад