Педагогика

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Закрыт4 заявки141 просмотр

Необходимо написать первую теоретическую главу дипломной работе.

кол-во страниц -30

14 шрифт

1,5 интервал

кол-во источников 15

согласно предоставленному плана

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11 лет назад
lenapr
Елена 
43 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров