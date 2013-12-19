Тип работы: Курсовая (с практ.) Предмет с бланка: Аудит Тема работы: в файле пароль 777 Объем работы: 30 Срок выполнения: Шрифт: 14 Интервал: 1,5 ...
Педагогика
Необходимо написать первую теоретическую главу дипломной работе.
кол-во страниц -30
14 шрифт
1,5 интервал
кол-во источников 15
согласно предоставленному плана
см. файл
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