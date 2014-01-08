Диплом, соверш-е подбора пepcoнaлa opгaнизaции

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки135 просмотров
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Coвepшeнcтвoвaниe пoд6opa пepcoнaлa opгaни3aции

на 80 стр

план + преддипломная на 30-35 (использовать во 2 главе)

сдавать по главам

2 месяца.

стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
bringlight
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$180
67 дней
Спасибо, Григорий, за хорошую работу!
Очень интересные, познавательные проекты и профессиональный подход в организации труда. Спасибо. Рекомендую