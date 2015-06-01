Дипломная по экономике

Ваша тема работы Внутренний государственный долг как механизм обеспечения сбалансированности бюджета. Способы оценки государственных долговых обязательств и суверенног Ваши пожелания Объем работы должен составлять 25-30 страниц. 70 % оригинального текста. Прошу ...