Дипломная работа

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Тема:Анализ и синтез систем автоматического управления вентиляторами аппарата воздушного охлаждения газа и КС(компрессорной станций.Остальная часть на фото.

техническая работа.

8 лет назад
zaycev-yes
Елена 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад