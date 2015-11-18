Курсовая работа по управленческим решениям.

Сделал заказчику работу в срок. Он спросил могу ли я выполнить доработку вне плана. Я сказал, что могу но после оплаты основной работы. На что заказчик сказал хорошо и пообещал в тот же день оплатить. Спустя некоторое время оплаты так и не поступило. На мои письма с просьбой об оплате заказчик отвечал либо не адекватно, либо игнорировал (вся переписка у меня есть). Последний его ответ был пришлите ту доработку вне плана тогда оплачу основную часть. Что вообще является полным бредом. В этом отзыве я настоятельно прошу оплатить работу, во избежание блокировки аккаунта (тех.поддержка в курсе). И впредь относится нормально, а не шантажировать.