Курсовая работа по управленческим решениям

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Курсовая работа по управленческим решениям.

Требования в приложенном файле.

8 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
vitalkoihn
Виталий 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$22
4 дня
Сделал заказчику работу в срок. Он спросил могу ли я выполнить доработку вне плана. Я сказал, что могу но после оплаты основной работы. На что заказчик сказал хорошо и пообещал в тот же день оплатить. Спустя некоторое время оплаты так и не поступило. На мои письма с просьбой об оплате заказчик отвечал либо не адекватно, либо игнорировал (вся переписка у меня есть). Последний его ответ был пришлите ту доработку вне плана тогда оплачу основную часть. Что вообще является полным бредом. В этом отзыве я настоятельно прошу оплатить работу, во избежание блокировки аккаунта (тех.поддержка в курсе). И впредь относится нормально, а не шантажировать.
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