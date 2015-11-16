Курсовая Теплогазоснабжение и вентиляция

Нужно подготовить доклад для практического занятия по микроэкономике, а так же презентацию. (Т.е. делаем не по готовой работе, а с нуля.) Подробности во вложении. Срок 2 дня.
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Срок 7 дней.
Подробное задание во вложении.
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