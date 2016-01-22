Выполнить курсовые работы

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен8 заявок293 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется выполнить курсовые работы:

1. гражданское право, тема: Принятие наследства и отказ от наследства.

2.Микроэкономика, Тема: Малый и крупный бизнес: проблемы взаимоотношений

3. управление проектами, тема: Методы управления проектами

4. маркетинг, тема: Комплекс маркетинговых коммуникаций.

5. стратегический менеджмент, тема: Динамическое моделирование стратегий развития компании.

Требования по каждой работ кого что заинтересует вышлю на почту.

жду ответ что можете взять

Просьба писать тема и стоимость.

Срок сдачи всех работ 20.11.15

Спасибо.

8 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
oxi230284
Оксана 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$20
2 дня
Спасибо за отлично выполненную работу. Все профессионально.
Спасибо за работу, всем рекомендую!