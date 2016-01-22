Подробное выполнение практической работы. Фото прилагаются во вложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется выполнить курсовые работы:
1. гражданское право, тема: Принятие наследства и отказ от наследства.
2.Микроэкономика, Тема: Малый и крупный бизнес: проблемы взаимоотношений
3. управление проектами, тема: Методы управления проектами
4. маркетинг, тема: Комплекс маркетинговых коммуникаций.
5. стратегический менеджмент, тема: Динамическое моделирование стратегий развития компании.
Требования по каждой работ кого что заинтересует вышлю на почту.
жду ответ что можете взять
Просьба писать тема и стоимость.
Срок сдачи всех работ 20.11.15
Спасибо.
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