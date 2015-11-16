Сделать практическую по Безопасной жизни деятельности (БЖД)

Необходимо написать дипломную работу. Тема: Молодёжная политика в российских (зарубежных) компаниях Объем: 60-70 стр АП: 70% минимум Оформление и выполнение строго по методичке. Требование: До 22.11.15 надо сдать только первую главу. Вторая часть будет связана с преддипломной практикой, которой ещё ...