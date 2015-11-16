Доклад микроэкономика

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки130 просмотров
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Нужно подготовить доклад для практического занятия по микроэкономике, а так же презентацию. (Т.е. делаем не по готовой работе, а с нуля.)

Подробности во вложении.

Срок 2 дня.

8 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад