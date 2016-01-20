Диплом таможенная статистика

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Тема: Совершенствование таможенного аудита экспортных операций.

Методички нет. Отправляем план преподавателю на согласование.

8 лет назад
oxana1985
Ксения 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
vitalkoihn
Виталий 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$90
10 дней
Так как диплом еще не написан до конца. объективно оценить не могу
Сотрудничество с работодателем проходит хорошо...