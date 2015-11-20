Задачи

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Поступил проект на выполнение задач 

Дисциплина: Метрология 

Тема: без темы 

Кол-во страниц: 6 

Оригинальность: 60% 

Срок: 20.11.2015 

Оплата: 350 рублей 

Дополнительно: 

там где пропущено значение изменения давления в первой задаче,прощу задаться 0,033 Мпа 

сборник задач и вопросов по теплотехническим измерениям и приборам. Н.Д.Кузнецов, В.С.Чистяков. В этом учебнике есть (4 точно) похожие задачи

8 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)