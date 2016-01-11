Срочная курсовая. Фopмиp-e и иcпoльз-иe aмopтизaц. фoндa пpeдпpиятия

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курсовая, чем быстрее-тем лучше.

по экономике предприятия,

23 страницы примерно,

с практикой

метода имеется для практической части. с данными.

ап - 80%

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8 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
Teneara
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
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