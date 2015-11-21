Внести корректировки в работу

Поступил проект на выполнение задач Дисциплина: Метрология Тема: без темы Кол-во страниц: 6 Оригинальность: 60% Срок: 20.11.2015 Оплата: 350 рублей Дополнительно: там где пропущено значение изменения давления в первой задаче,прощу задаться 0,033 Мпа сборник задач и вопросов по теплотехническим измерениям и приборам. Н.Д.Кузнецов, В.С.Чистяков. ...
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Дисциплина: Методы оптимизации динамических объектов
Тема: Решение задачи управления силовой частью электрогидравлического привода с целью обеспечения точности работы рулевой машины
Кол-во страниц: 20
Оригинальность: 60
Срок: 21.11.2015
Дополнительно:
Составлена математическая модель, для неё необходимо решить задачу оптимального управления методом классического вариационного исчисления, задача Больца
от менеджера: необходимо выполнить всю работу,объем 20 страниц вместе с теорией.Есть уже наработки,файл прикрепили.Математическую модель менять нельзя,ее необходимо оставить,но проверить правильность решения.Работу довести "до ума".Вычислить управляемость объекта так же нужно.Если вопросы появятся по работе обращаться к клиенту.Оформление по госту
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