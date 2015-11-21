Внести корректировки в работу

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Дисциплина: Методы оптимизации динамических объектов 

Тема: Решение задачи управления силовой частью электрогидравлического привода с целью обеспечения точности работы рулевой машины 

Кол-во страниц: 20 

Оригинальность: 60 

Срок: 21.11.2015 

Дополнительно: 

Составлена математическая модель, для неё необходимо решить задачу оптимального управления методом классического вариационного исчисления, задача Больца 

от менеджера: необходимо выполнить всю работу,объем 20 страниц вместе с теорией.Есть уже наработки,файл прикрепили.Математическую модель менять нельзя,ее необходимо оставить,но проверить правильность решения.Работу довести "до ума".Вычислить управляемость объекта так же нужно.Если вопросы появятся по работе обращаться к клиенту.Оформление по госту

8 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)