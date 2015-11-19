Курсовая работа Аудит расчетов с подотчетными лицами

Работа должна состояться из трёх глав. Каждая глава должна состояться из трёх частей. Каждая часть работы должна состояться из трёх страниц не больше и не меньше. Анти п75%. Литература не старше 5 лет. В работе должно быть часть 3.2. Там все аудиторская проверка, риск аудитора должен быть. Каждый пункт начинаем со стандарта. Бухгалтерский баланс, приложения должна быть в работе. Часть 3.2 10 страниц,т ам должны быть 10 пунктов. Срок 3 дня, объем 40 стр шрифт 14 интервал 1.5