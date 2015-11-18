Выполнить курсовые по таможенному делу

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок141 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Темы: 

1. Чем интересна профессия таможенника.  

2. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств  

3.ТН ВЭД – основа таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.  

4. Товарная номенклатура ВЭД ЕАЭС  как основа Единого таможенного тарифа ЕАЭС. 

Срок сдачи 21.11.15. Возможно отсрочка – обсуждается. 

Методичку вышлю. 

Жду ваших предложений. 

8 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад