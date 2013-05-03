Дипломная работа. Тема: CRM. Бизнес-аналитика

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок1307 просмотров

Требуется написать дипломную работу на тему, связанную с crm-системами и работой бизнес-аналитика.

Цель работы: Разработка унифицированных стандартов и методики анализа crm систем для проведения качественного анализа бизнес аналитиком

Решаемые задачи:

- Обзор рынка crm систем

- Сравнительная функциональность crm систем

- Постановка задачи анализа CRM систем

- Идентификация полезного спектра данных, хранящегося в CRM системах

- Создание алгоритма анализа данных для решения поставленных задач

Необходимо использование в работе иностранных источников.

Объем работы: 75 страниц основного текста. 90 страниц с приложениями.

Структура работы находится в приложении.

Срок сдачи работы: 20 мая.

12 лет назад
bashmakovnikita
Никита 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров