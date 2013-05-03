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Дипломная работа. Тема: CRM. Бизнес-аналитика
Требуется написать дипломную работу на тему, связанную с crm-системами и работой бизнес-аналитика.
Цель работы: Разработка унифицированных стандартов и методики анализа crm систем для проведения качественного анализа бизнес аналитиком
Решаемые задачи:
- Обзор рынка crm систем
- Сравнительная функциональность crm систем
- Постановка задачи анализа CRM систем
- Идентификация полезного спектра данных, хранящегося в CRM системах
- Создание алгоритма анализа данных для решения поставленных задач
Необходимо использование в работе иностранных источников.
Объем работы: 75 страниц основного текста. 90 страниц с приложениями.
Структура работы находится в приложении.
Срок сдачи работы: 20 мая.
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