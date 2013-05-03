Курсовая по экономике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок104 просмотра

Тема курсовой . Роль ВТО в осуществлении международной деятельности .

Практическая часть .

1) Внешний торговый договор купли продажи .

2) ГТД грузовая торговая организация.

3) Теоретический раздел посвященной ИНКОТЕРМС 2010

4) Понятия внешней экономической деятельности,внешней торговли, организация регулирующее международную исполнительную деятельности .

12 лет назад
Zachli
Сорков 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров