Добрый день! Необходимо подготовить реферат на тему: «Законы, нормативно-правовые акты и ответственные органы по развитию гендерного равенства в Казахстане» Необходимые пункты: 1. Гендерные законы от 2009 г. – «О предотвращении бытового насилия», «О ...
Реализация проекта на Delphi 7
Это задание на курсовой проект.. Необходимо реализовать несколько требований (они все описаны и сделаны прототипы интерфейсов), программа частично реализована, но это не совсем то, что мне нужно.. Надо требования реализовать на ОО-каркасе.
В общем, если кто-то отклитнется, я все требования и написанную программу покажу, чтобы объяснить подробнее суть проекта=)
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