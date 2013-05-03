Реализация проекта на Delphi 7

Это задание на курсовой проект.. Необходимо реализовать несколько требований (они все описаны и сделаны прототипы интерфейсов), программа частично реализована, но это не совсем то, что мне нужно.. Надо требования реализовать на ОО-каркасе.

В общем, если кто-то отклитнется, я все требования и написанную программу покажу, чтобы объяснить подробнее суть проекта=)