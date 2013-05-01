Написание работы на тему "Методика обучения подготовительным упражнениям для развития быстроты перемещений, прыгучести начинающих волейболистов". Срок выполнения 5 дней. Уникальность текста не менее 75%
Реферат о истории развития строительной отрасли
Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ.
Требуется выполнение реферата по дисциплине " ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА "
Тема реферата - одна из трех предложенных ниже, на выбор Исполнителя.
Тема 4. Строительство у коренных народов Дальнего Востока.
План
1. Коренные народы Дальнего Востока.
2. Быт коренных народов Дальнего Востока.
3. Жилища аборигенного населения Дальнего Востока.
Тема 14. Строительство Владивостока.
План
1. История возникновения г. Владивостока.
2. Строительство порта и крепости.
3. Гражданское строительство в городе.
Тема 24. Осуществление хозяйственной реформы во второй половине 60-
х гг. на Дальнем Востоке.
План
1. Хозяйственная реформа второй половины 60-х гг. XX в.: цели и задачи.
2. Строительство на Дальнем Востоке в рамках реформы.
3. Возможности строительной отрасли Дальнего Востока и её развитие.
Объем - 20-25 стр.
Обязательно наличие в работе: содержания, введения, 3 пунктов теме вопроса согласно плана в методичке, заключения, списка литературы объемом не менее 10 источников, ссылок на источники по тексту, приложений.
В работе желательно использование свежей литературы (2009-2012 гг.), наличие графиков и таблиц, составленных на основе современных статистических данных.
В заявках – обязательно указывать стоимость и срок исполнения.
Для исполнителей, имеющих положительные отзывы – возможна частичная предоплата.
Ждем Ваших предложений.
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