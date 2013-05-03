Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕРСОНАЛА СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Количество листов: 70-80 Уникальность от 73% по системе ...
Реферат по политологии (Казахстан)
Добрый день!
Необходимо подготовить реферат на тему: «Законы, нормативно-правовые акты и ответственные органы по развитию гендерного равенства в Казахстане»
Необходимые пункты:
1. Гендерные законы от 2009 г. – «О предотвращении бытового насилия», «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин»
2. Стратегия гендерного равенства 2006-2016 гг, упомянуть предыдущие стратегии. Планы мероприятий на 2006-2008 и 2009-2011 годы. Подробно о п\м на 2012-2016 гг.
3. Работа Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте Республики Казахстан.
Требуемый объем - 40 страниц. В тексте должны быть ссылки на источники. Список литературы должен включать электронные и печатные ресурсы.
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