Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ. Требуется выполнение реферата по дисциплине " ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА " Тема реферата - одна из трех предложенных ...
Доработка дипломного проекта
Срочно требуеться добработка дипломного проекта на тему : формирование системы развития персонала организации
какие разделы нужно доработать:
1. Привести схему структуры системы развития персонала организации.
3. найти Методику анализа системы развития персонала организации (подогнать под соответсвующий, проведённый мною анализ) (+ иллюстрация методики анализа) (это будет отдельный раздел в дипломном проекте в конце первой главы, после анализа системы развития персонала организации)
4. Методика экономической оценки проекта, правовое и программное обеспечение проекта. ( 3 глава)
все замечания руководителя, задание на дипломный проект, и сам диплом вышлю на почту. Ищу только надёжных людей, способных в ограниченное время разобраться в сути моей проблемы.
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