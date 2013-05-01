Доработка дипломного проекта

Срочно требуеться добработка дипломного проекта на тему : формирование системы развития персонала организации

какие разделы нужно доработать:

1. Привести схему структуры системы развития персонала организации.

3. найти Методику анализа системы развития персонала организации (подогнать под соответсвующий, проведённый мною анализ) (+ иллюстрация методики анализа) (это будет отдельный раздел в дипломном проекте в конце первой главы, после анализа системы развития персонала организации)

4. Методика экономической оценки проекта, правовое и программное обеспечение проекта. ( 3 глава)

все замечания руководителя, задание на дипломный проект, и сам диплом вышлю на почту. Ищу только надёжных людей, способных в ограниченное время разобраться в сути моей проблемы.