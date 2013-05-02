Диплом: Педагогика

$161
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Закрыт2 заявки93 просмотра

Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕРСОНАЛА СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Количество листов: 70-80

Уникальность от 73% по системе антиплагиат.

Данные прилагаем

Цена 5000р.

Интересует срок

12 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров