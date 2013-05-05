Курсовая по психологии

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Закрыт2 заявки109 просмотров

Предмет: Психоанализ

Тема: Невротические конфликты и их разрешения: классические и современные подходы

Тип: курсовая с практической частью

Объем: 45 листов

Срок: 5.05.13 желательный срок или укажите свой

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Список литературы не менее 20

12 лет назад
berqt
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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