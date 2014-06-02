Доделать гл. диплома по оценке финансов предприят.

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Задание:

1. во второй главе оценку вероятности банкротства рассчитать отечественным методом.

2. в третьей главе сделать прогноз предприятия на будущее с расчетами (на 2010г.), составить прогнозный баланс, внести изменения в заключение. Работа и методичка во вложении. Жду цену и срок.

13 лет назад
Ovod13
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
degaden
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$40
5 дней
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