Доделать гл. диплома по оценке финансов предприят.

Курсовая работа (с практической частью) по психологии на тему "Феномен нигилизма". Преподаватель из КГУ им.Циолковского Меньшиков П.В.В теории можно обратиться к литературе, рассмотреть на примере литературных героев и т.д. В качестве практической части можно рассмотреть данный феномен в современности, на ...