Задание в прикрепленном файле цена 300 р. срок 5-7 дней с момента выбора вас исполнителем оригинальность от 85% Оплата WMR, Сбербанк РФ
Доделать гл. диплома по оценке финансов предприят.
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Задание:
1. во второй главе оценку вероятности банкротства рассчитать отечественным методом.
2. в третьей главе сделать прогноз предприятия на будущее с расчетами (на 2010г.), составить прогнозный баланс, внести изменения в заключение. Работа и методичка во вложении. Жду цену и срок.
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