Проектирование сайта

Тема: Повышение эффективности турфирмы. В качестве практической части разработка круиза. есть первая глава и отчёт по практике, который составит большую часть второй главы. Надо оперативно закончить диплом. Сроки 3 дня. методички нет.
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