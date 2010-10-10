Курсовая по электроснабжению

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Тема: ЭСН и ЭО механического цеха серийного производства. Задание приложено, план расположения ЭО вышлю заинтересовавшимся.

Срок - 3-4 недели.

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13 лет назад
loren
Елена 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад