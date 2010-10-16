Курсовая по земледелию

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Факультет: Экономический.

Курс: 2.

Вид работы: Курсовая раб. (практика)

Предмет: Земледелие

Тема: По Канскому району.

Требования к работе:

Согласно МУ в разделе для курсовой работы.( 11 таблицу делать не нужно)

Желательно сделать курсовую до 16.10.10

подробную методичку вышлю на почту

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)