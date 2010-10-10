Курсовая работа (практика) по психологии

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Курсовая работа (с практической частью) по психологии на

тему "Феномен нигилизма". Преподаватель из КГУ

им.Циолковского Меньшиков П.В.В теории можно обратиться к

литературе, рассмотреть на примере литературных героев и

т.д. В качестве практической части можно рассмотреть данный

феномен в современности, на студентах, молодых людях.

планируемый бюджет 750 р.

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
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mpetrenko
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$25
5 дней