Курсовая по экономике энергоресурсов

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка128 просмотров
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Добрый день.

Необходимо выполнить курсовую работу по экономике энергоресурсов (курсовая расчетная)

Сроки минимальные - прошу указывать в Ваших предложениях (1-2 дня оптимально)

Предложения можно в аську 416521141

13 лет назад
alissa_sh
Alisa 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов