Курсовая методологические oсновы психологии

Тема: Повышение эффективности турфирмы. В качестве практической части разработка круиза. есть первая глава и отчёт по практике, который составит большую часть второй главы. Надо оперативно закончить диплом. Сроки 3 дня. методички нет.
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Предмет: методологические oсновы психологии
Тема: Взaимосвязь самoоценки и фaкторов трeвожности в млaдшем шкoльном возрасте
Количество страниц: 30
Срoк : 7 дней
Вид работы: Курсовая
Tип работы: Теоретическая с практикой
Дополнительные требования: Примерный план курсовой, кот. дали в инст.: Введение. 3-4 страницы. Актуальность. (для науки) Разработанность. 3-4 группы персоналий: классики – зарубежные, отечественные; современники (отечественные), обзор последних исследований (журнальные статьи, диссертации). Не устраивать «братскую могилу», не сваливать всех в одну кучу. Объект. Психический процесс (познавательный), личность, ключевая категория, психологический феномен. Никогда человек. Предмет. = тема. Сторона объекта, одна грань, изучаемая часть (возраст). Цель. = тема = предмет. Изучить… Сравнить… Задачи. Соотносятся с параграфами. Проблема. Формулируется с использованием психологических формулировок. Независимая переменная. Экспериментальный фактор, уровни предъявления, психологическое качество, категория, которое можно измерить. Контролируется исследователем - гендер, возраст, психологический показатель. Признак по которому были выделены группы. Лучше не более 3. Зависимая переменная. Измеряемая проблема (НП – вербальное мышление, ЗП – готовность к школе). Сделать одну. Должна быть измерима, зависит от уровня независимой. Контролируемая переменная. Не меняется на протяжении всего эксперимента – пол, возраст, социальная группа, проф. принадлежность. Промежуточные переменные. Параметр, который не фигурирует в гипотезе, дополнительная информация, не контролируемые но учитываемые факторы. Может не быть. Критерии Установление зависимости между переменными и характер зависимости формулируется в гипотезе. Гипотеза. Понимание сути проблемы или идея её решения. Часть 1. Теоретические основы исследования… 20-21 страница. 3 параграфа 5-7 страниц каждый. Названия параграфов соответствуют теме и раскрывают содержание параграфов. После каждого параграфа выводы. 1.1. Общая психология или Социальная психология. Понятийно-категориальный аппарат, индивидуально-психологические особенности, личностные характеристики, гендерные отличия – объект исследования. Межличностные отношения, межгрупповые отношения, психология управления, психология менеджмента, организационная психология. 1.2. Возрастная психология. Совпадает с темой исследования – предмет исследования. 1.3. Проблема. Насколько актуальна в данном возрасте. Является ли это проблемой. Должна быть измеряемой. Часть 2. Экспериментальное исследование… 2.1. Процедура и методы исследования. 2-4 страницы. Программа исследования вытекает из проблемы (цели, задачи). Цели. Обобщить…, дать обзор… Соответствует главе 1.1. Заостряем внимание на том, что будем исследовать экспериментально. Задачи. Изучение…, описание…, определить…- параметр исследования. Нельзя писать: «Провести методику Айзенка» Правильно: «Определить уровень развития интеллекта» Характеристика выборки. В исследовании принимали участие… , возраст, количество, состав. Процедура. Исследование проводилось… Методы = методики. Для решения экспериментальных задач были использованы следующие психодиагностические методики… (полное название с ссылкой на источник). Позволяет оценить / определить… по следующим показателям… Влияет на результат исследования, методики должны быть корректными и ориентированны на возраст, адаптированы, проверены. 1методика должна быть – классической. 3 методики (для диплома 5), методики должны измерять несколько параметров (2-3 признака). Независимая переменная – 1 методика, зависимая переменная – 2 методики. Нельзя измерять только 1 параметр, в методике их должно быть несколько. Не ограничивать исследование 1 показателем, дополнять другими методиками параллельных показателей. Психодиагностические методики не должны быть только опросниками, необходимо дополнить шкальными, проэктивными (не бывает уровней). 2.2. Описание и анализ результатов исследования. 10-12 страниц. Эксперимент не психодиагностика, следовательно не может быть индивидуальных результатов (Маш, Вань, Петь и т.д.). Могут быть таблицы с обобщенными результатами выборки. Нельзя предоставлять результаты исследования в %, это признак фальсификации. Материал предоставляется исходя из логики исследования, из гипотезы и выделяемых групп одновременно 3 способами: таблица, рисунок, описание. Сравниваются результаты эталонной группы и исследуемой. Параметры, шкалы, признаки – сравниваемые показатели. Рисунок в виде графиков, диаграмм и т.д. Рис.1. Показатели…. по группам. Пошагово описать результат. Оценка… осуществлялась по методике… (Уровень… оценивался по методике…) Результаты представлены в таблице 1 и рисунке 1. В целом уровень может быть оценен как… (высокий, средний, низкий). Более всего отличия можно увидеть по показателям…, т.е. мальчики…, а девочки… Не обнаружены отличия по показателям… Итак: мальчики в целом более…, однако более подвержены… Девочки наиболее… и менее подвержены…- вывод в заключении. Обязательно должны быть использованы методы мат.статистики – достоверность критерия. Анализ результатов – где достоверно, где тенденция. Итак, мальчики… отличаются от … , следовательно… (вывод). Так же должны быть представлены 2 и 3 методика ( таблица, рисунок, описание). Последний итак - вывод по гипотезе. Заключение. 5 абзацев – резюме каждого параграфа. В выводах не может быть ничего, что нет в тексте. 1.1.В работе представлены…, обощены… В ходе исследования проанализированы… Были описаны... 1.2.Были рассмотрены теории… Проведено сравнение… 1.3.При рассмотрении проблемы… Дан анализ… в данном возрасте… Отмечено, что во всех работах… 2.2.Экспериментальное исследование показало… Гипотеза подтвердилась (опроверглась, частично подтвердилась)… 5 параграф. В дальнейшем было бы интересно… Результаты могут быть использованы… Глаголы для описания теоретического исследования: классифицировать, обобщить, систематизировать, сопоставить. Литература. Ссылки в тексте на номер источника. По алфавиту. Приложение. Сводная ведомость с индивидуальными результатами. Рисуночные тесты (1-2 если проводились). Описание методики (если не классическая, а авторская).
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