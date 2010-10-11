Курсовая организация системы бухгалтерского учета

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Тема: "Организация системы бухгалтерского учета на малом предприятии оказывающем услуги населению" подробности во вложении. жду цену и срок...

13 лет назад
Ovod13
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Arina_Lucky_text
Арина 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
8 отзывов
13 лет назад
$17
5 дней