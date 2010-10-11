Тема: Повышение эффективности турфирмы. В качестве практической части разработка круиза. есть первая глава и отчёт по практике, который составит большую часть второй главы. Надо оперативно закончить диплом. Сроки 3 дня. методички нет.
Курсовая организация системы бухгалтерского учета
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Тема: "Организация системы бухгалтерского учета на малом предприятии оказывающем услуги населению" подробности во вложении. жду цену и срок...
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