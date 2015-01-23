диплом Тема: Сис-тема внутре-ннего ауд-ита как ин-струмент повы-шения ур-овня финан-совой дис-циплины и экон-омической безо-пасности промыш-ленного предп-риятия (на при-мере …..) К какому сроку: 2 дня На сколько страниц: 50-60 вообще работа нужна к вечеру воскресенья (25.01) Если готовы написать работу, ...
Доработка диплома и написать третью главу, аудит
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть две главы диплома, к которым преподаватель выдал замечания.
Надо замечания подправить, дописать третью главу, введение, заключение, чтобы на выходе была полноценная дипломная работа.
АП от 85%
Срок 4 дня. Текущий вариант работы и замечания во вложении.
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