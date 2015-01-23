Доработка диплома и написать третью главу, аудит

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка139 просмотров
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есть две главы диплома, к которым преподаватель выдал замечания.

Надо замечания подправить, дописать третью главу, введение, заключение, чтобы на выходе была полноценная дипломная работа.

АП от 85%

Срок 4 дня. Текущий вариант работы и замечания во вложении.

9 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад