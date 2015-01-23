Доработка диплома и написать третью главу, аудит

Тема: Совершенствование развития дистанционного банковского обслуживания в России на примере ОАО "РОСТ БАНК" Требования: в ведени: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования. Оригинальность работы обсуждается с клиентом. План иммеется. Немного нужно подправить в нем гл.3 по рекомендации ...