Дипломная по водооотведению поселка

Факультет: Инженерных систем водоснабжения и водоотведения

Предмет, дисциплина: Водоснабжение и водоотведение

Тема работы: Водоотведение поселка Лесной Приморского края

Тип работы: Дипломная

Содержание: Теория+практика

Объем работы: 100 листов-записка и чертежи на 9-10 листах формата А1 в AutoCad

Срок выполнения общий - 30 дней, писать будем частями, по 2-3 главы.

Антиплагиат всей работы от 70%

Возможно, что по работе нужно будет внести корректировки. Считаю, что если корректировки составляют не более 15% от всей работы, не противоречат первоначальным требованиям к работе, не усложняют ее на порядок, то они уже вошли в стоимость работы и их нужно будет выполнять.

Общий бюджет 13 500р, оплата по факту написания каждой главы.