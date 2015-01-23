Дипломная по водооотведению поселка

Нужно срочно сделать курсовую работу на тему: "Проект электрической части районной трансформаторной подстанции", план прилагается, данные тоже в файле, сделать нужно до вечера воскресенья 25.01.15 , заплатить смогу только 3000 рублей
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Факультет: Инженерных систем водоснабжения и водоотведения
Предмет, дисциплина: Водоснабжение и водоотведение
Тема работы: Водоотведение поселка Лесной Приморского края
Тип работы: Дипломная
Содержание: Теория+практика
Объем работы: 100 листов-записка и чертежи на 9-10 листах формата А1 в AutoCad
Срок выполнения общий - 30 дней, писать будем частями, по 2-3 главы.
Антиплагиат всей работы от 70%
Возможно, что по работе нужно будет внести корректировки. Считаю, что если корректировки составляют не более 15% от всей работы, не противоречат первоначальным требованиям к работе, не усложняют ее на порядок, то они уже вошли в стоимость работы и их нужно будет выполнять.
Общий бюджет 13 500р, оплата по факту написания каждой главы.
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