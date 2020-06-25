Нужно дистанционно помочь с защитой курсового проекта по деталям машин и основам конструирования. Будет задано 6 вопросов, требующих письменного ответа на мониторе, по конструированию и расчету приводов нефтегазового оборудования . Время отводимое на защиту 20 ...
Эссе на 20 предложений
Русский философ Василий розанов сказал: "Дешевые книги- это некультурность. Книги и должны быть дороги. Это не водка." Прокомментируйте
это высказывание. Как выдумаете, должны ли книги быть дорогими? Что значат
книги для людей? Какова судьба книг в будущем? Продолжат ли существовать
бумажные книги? написать эссе на 20 предложений, сегодня.
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