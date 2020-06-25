Эссе на 20 предложений

Русский философ Василий розанов сказал: "Дешевые книги- это некультурность. Книги и должны быть дороги. Это не водка." Прокомментируйте

это высказывание. Как выдумаете, должны ли книги быть дорогими? Что значат

книги для людей? Какова судьба книг в будущем? Продолжат ли существовать