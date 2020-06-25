Эссе на 20 предложений

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки178 просмотров

Русский философ Василий розанов сказал: "Дешевые книги- это некультурность. Книги и должны быть дороги. Это не водка." Прокомментируйте

это высказывание. Как выдумаете, должны ли книги быть дорогими? Что значат

книги для людей? Какова судьба книг в будущем? Продолжат ли существовать

бумажные книги? написать эссе на 20 предложений, сегодня.

5 лет назад
guest_15934397318925
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
99 отзывов(-2)
5 лет назад
Михаил
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад
Елизавета
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад