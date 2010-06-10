Канада и международные организации

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Завершен4 заявки199 просмотров

Требуется написать диплом по теме: Канада и международные организации

учусь на Международные отношения.

15 лет назад
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

lisi4ka79
46 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$200
10 дней
Елена отлично справилась с работой!! все исправления выполнялись в срок и качественно.... защитился на отлично!!)) продолжаем сотрудничать)
Отличный заказчик! Очень приятно было поработать- адекватное общение, быстрая оплата Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)

Заявки фрилансеров

lisi4ka79
46 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад