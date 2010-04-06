Реферат

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Завершен4 заявки230 просмотров

Тема: Групповые взаимодействия в организации

Требования: Объем домашней работы – 7 - 10 страниц, Шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал - полуторный, Параметры страницы: слева – 3см, справа – 1,5 см, снизу и сверху – по 2 см

Содержание работы:

• Введение: объект, предмет, цель и задачи работы

• Содержательная часть

• Заключение: основные выводы по поставленным задачам

Оригинальность строго не менее 85%!!!

Оплата после проверки!!!

Срок выполнения 01.04.2010 до 15.00

Жду предложений по цене!!

15 лет назад
gekgir
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Super-botanik
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$30
2 дня
Александр выполнил работу просто великолепно. Работа была выполнена строго согласно требованиям и точно в срок. Всем рекомендую Александра, как ответственного, профессионального исполнителя.
Спасибо за совместную работу. Рекомендую всем Арсения как порядочного человека и надежного заказчика. Буду рад дальнейшему сотрудничеству! Александр.

Заявки фрилансеров

Super-botanik
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад