Контрольная по экономике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка94 просмотра

Заказ №6238. Контрольная по экономике

Задание:

1. Права и обязанности, ответственность аудиторов и аудиторских фирм.

2. Проверка расчетов с подотчетными лицами, дебиторами и кредиторами.

3. Задача 1.

4. Задача 2.

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров