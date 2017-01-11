Контрольная работа по дисциплине введение в профессию

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Закрыт3 заявки161 просмотр

Курсовая работа по теме – Налоги и налогообложение предприятий в современных условиях. Объем 20-24 стр с оглавлением, списком литературы, 24 шрифт, нужно чтобы проходила на антиплагиат. 

8 лет назад
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Дарья 
34 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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