Курсовая - Методика обучения безопасности жизнедеятельности

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Закрыт4 заявки129 просмотров

ДИСЦИПЛИНА * Методика обучения безопасности жизнедеятельности 

ТЕМА РАБОТЫ * Использование модульной технологии обучения при изучении предмета "основы безопасности жизнедеятеььности" 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 40-45 

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 70% 

КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ 

РАБОТЫ 20.01.2017 

ПОЖЕЛАНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ для школьников

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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Нет заявок фрилансеров