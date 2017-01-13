СРОЧНО!курсовая работа по полиграфический профиль

курсовая работа по полиграфический профиль

дисциплина - полиграфический профиль

тема - сравнительная характеристика и применение различных типов ...(в файле)

количество страниц - 30

оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)

шрифт - 14 pt

крайний срок сдачи - 13.01.2017

дополнительная информация - Нужна работа, которая будет соответствовать следующим требованиям... 1.методичка. 2. задание к к.п.

основопалагаемся на методичку! задание это как "путеводитель". всё расписано в методичке более чем.

очень важно соблюсти п.4. техническая характериска - уже она есть. нужно доработать некоторые графы.

анализ формного материала офсетной печати ( это формные пластины , нужно вводная информация,какие бывают, и пара примеров, и выбрать наиболее подходящие для печати данной книги и обосновать этот выбор)

на печать блока, на печать форзаца, и на печать обложки - нужны формы) издание печатается в 4краски! никаких пантонов там не нужно!

дальше - обоснование выбора технологии и тд. оно вроде у девочек там в работе тоже было. нужно подбить. чтобы по сути и по делу.

оборудование - это оборудование, на котором проявляются пластины, (СTP). в таблицах выбрать 2-3 варианта, и выбрать наиболее экономичный,практичный , который минимизирует участие человеческого фактора)

и материал: это всё что нужно для изготовления пластин и для ухода за ними. (гугл в помощь)

макет монтажной формы - для этого я присылала фотографии книги. но вам нужно знать всего лишь страницы в издании у меня 80 страниц. которые я печатаю на одной машине. (красочность 4+4)

а форзац и обложку я печатаю вместе на другой машине - соответственно их можно и поместить вместе. они запечатываются с одной стороны. красочность 4+0, так будет экономнее. (здесь потребуется http://www.ukr-print.net/contents/page-756.htm что-то вроде этого) пусть это будет схематично можно даже отдельным файлом)

(это спуск полос называется по другому)

и рассчет материала -это сколько пластин у нас уйдет на всю книгу вобщем (которая состоит из блока(4+4) - запечатан в 4 краски с двух сторон

форзаца(4+0 и обложки4+0) - запечатаны с одной стороны в 4 краски

пусть не стесняются и спрашивают у меня, я всегда на связи даже в каникулы буду. максимум 1-2 дня могу не ответить,если уеду из города. любую информацию по книге, или какие-то вопросы по процессу, пусть лучше спросят лишний раз! профиль у нас сложный, я бы не обращалась к вам,если бы всё успевала сама.

и повторюсь, пусть это будет не 30 страниц, пусть это будет 22-25, но по сути, по правильному!))

файлы вышлю дополнительно