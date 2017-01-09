Для небольшого образовательного проекта надо написать цикл статей по физике. ТЗ. Писать отдельные статьи по типу – http://ru.solverbook.com/spravochnik/mexanika/mexanicheskie-kolebaniya-i-volny/garmonicheskie-kolebaniya/ или http://ru.solverbook.com/spravochnik/mexanika/kinematika/uskorenie-svobodnogo-padeniya/ Статья должна: 1) Отвечать на вопрос пользователя, ...
Корректировка курсовой
ДИСЦИПЛИНА * Измерительные преобразователи и электроды ТЕМА РАБОТЫ * Акустический ИП для фонокардиографа
КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * по записке
ШРИФТ * Times New Roman 14 pt
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 65-75
КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ
РАБОТЫ 09.01.2017
ПОЖЕЛАНИЯ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Откорректировать работу согласно задания (с пункта 2.1 неправильно) в файле курсовая .Чертежи не нужны.
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