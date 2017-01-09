Корректировка курсовой

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 ДИСЦИПЛИНА * Измерительные преобразователи и электроды ТЕМА РАБОТЫ * Акустический ИП для фонокардиографа 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * по записке 

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 65-75 

КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ 

РАБОТЫ 09.01.2017 

ПОЖЕЛАНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Откорректировать работу согласно задания (с пункта 2.1 неправильно) в файле курсовая .Чертежи не нужны.

8 лет назад
nik0lka
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Был
8 лет назад
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