Доработка курсовой

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Закрыт1 заявка95 просмотров

ДИСЦИПЛИНА  – Радиопередающие устройства для телерадиовещания 

ТЕМА РАБОТЫ – Радиопередатчики морской подвижной службы на частоту 440-456 МГц 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ – 25-40 

ШРИФТ  – Times New Roman 14 pt 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ – 60% 

КРАЙНИЙ СРОК  – 11.01.2017 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ сделать так же как и в предоставленном примере оформления. Вариант курсового 66. 

Курсовая, которую нужно доработать во вложении и замечания тоже

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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