Для небольшого образовательного проекта надо написать цикл статей по физике. ТЗ. Писать отдельные статьи по типу – http://ru.solverbook.com/spravochnik/mexanika/mexanicheskie-kolebaniya-i-volny/garmonicheskie-kolebaniya/ или http://ru.solverbook.com/spravochnik/mexanika/kinematika/uskorenie-svobodnogo-padeniya/ Статья должна: 1) Отвечать на вопрос пользователя, ...
Доработка курсовой
ДИСЦИПЛИНА – Радиопередающие устройства для телерадиовещания
ТЕМА РАБОТЫ – Радиопередатчики морской подвижной службы на частоту 440-456 МГц
КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ – 25-40
ШРИФТ – Times New Roman 14 pt
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ – 60%
КРАЙНИЙ СРОК – 11.01.2017
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ сделать так же как и в предоставленном примере оформления. Вариант курсового 66.
Курсовая, которую нужно доработать во вложении и замечания тоже
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