Мат. статистика: краткое изложение отдельной темы + тестовые задания

Необходимо сделать заметку по интересующей области мат. статистики и создать тестовые задания для проверки качества закрепления знаний по ней.

Заметка, в идеале, должна быть организована как "перевернутая пирамида”. То есть в первом абзаце вы в паре предложений излагаете суть. Во втором и третьем абзаце рассказываете дополнительные детали. Начиная с четвертого абзаца, излагаете основное содержание.

Объем: 3-5 страниц максимум, включая тестовые задания с пояснениями ответов.