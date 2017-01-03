Для небольшого образовательного проекта надо написать цикл статей по физике. ТЗ. Писать отдельные статьи по типу – http://ru.solverbook.com/spravochnik/mexanika/mexanicheskie-kolebaniya-i-volny/garmonicheskie-kolebaniya/ или http://ru.solverbook.com/spravochnik/mexanika/kinematika/uskorenie-svobodnogo-padeniya/ Статья должна: 1) Отвечать на вопрос пользователя, ...
Мат. статистика: краткое изложение отдельной темы + тестовые задания
Необходимо сделать заметку по интересующей области мат. статистики и создать тестовые задания для проверки качества закрепления знаний по ней.
Заметка, в идеале, должна быть организована как "перевернутая пирамида”. То есть в первом абзаце вы в паре предложений излагаете суть. Во втором и третьем абзаце рассказываете дополнительные детали. Начиная с четвертого абзаца, излагаете основное содержание.
Объем: 3-5 страниц максимум, включая тестовые задания с пояснениями ответов.
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