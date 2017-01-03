Мат. статистика: краткое изложение отдельной темы + тестовые задания

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Закрыт2 заявки115 просмотров

Необходимо сделать заметку по интересующей области мат. статистики и создать тестовые задания для проверки качества закрепления знаний по ней. 

Заметка, в идеале, должна быть организована как "перевернутая пирамида”. То есть в первом абзаце вы в паре предложений излагаете суть. Во втором и третьем абзаце рассказываете дополнительные детали. Начиная с четвертого абзаца, излагаете основное содержание.

Объем: 3-5 страниц максимум, включая тестовые задания с пояснениями ответов.

8 лет назад
imi88
Игорь 
48 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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