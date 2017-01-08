Курсовая по макроэкономике

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Закрыт3 заявки119 просмотров

ДИСЦИПЛИНА  – Макроэкономика 

ТЕМА РАБОТЫ  – Проблемы экономического развития, порождаемые глоболизацией 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ  – 25-30 без приложений 

ШРИФТ  – Times New Roman 14 pt 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% 

КРАЙНИЙ СРОК – 08.01.2017

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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Нет заявок фрилансеров