Курсовая работа. Методика преподавания русского языка

Предмет – Методика преподавания русского языка

Тема – Приёмы работы над категорией грамматического рода имён существительных в условиях южнорусского диалекта

Кол-во страниц – не менее 45 страниц (страницы приложений в объём не входят)

Шрифт Times New Roman 14 pt

Оригинальность работы не менее 65%

ЕЩЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРОВЕРЯТЬ РАБОТУ НА САЙТЕ ТЕКСТ.РУ и чтобы не было замены

символов и так далее. Это очень-очень важно!!! Оригинальность всей

работы должна быть не меньше 65 %. не менее 2-х глав и 2-х параграфов

методологические и теоретические основы (т.е. актуальность, объект,

цель, задачи, теоретическая значимость, методологическая база,

теоретическая база, структура), также обязательны содержание, введение,

главы с параграфами, заключение и библиография не менее 35 источников, 4

из которых не старше 5-и лет обязательны приложения (наглядные

материалы, таблицы, диаграммы, конспекты уроков и т.д.)

Крайний срок сдачи 08.01.17 в 22,00 мск