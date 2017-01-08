Для небольшого образовательного проекта надо написать цикл статей по физике. ТЗ. Писать отдельные статьи по типу – http://ru.solverbook.com/spravochnik/mexanika/mexanicheskie-kolebaniya-i-volny/garmonicheskie-kolebaniya/ или http://ru.solverbook.com/spravochnik/mexanika/kinematika/uskorenie-svobodnogo-padeniya/ Статья должна: 1) Отвечать на вопрос пользователя, ...
*Курсовая работа. Методика преподавания русского языка
Предмет – Методика преподавания русского языка
Тема – Приёмы работы над категорией грамматического рода имён существительных в условиях южнорусского диалекта
Кол-во страниц – не менее 45 страниц (страницы приложений в объём не входят)
Шрифт Times New Roman 14 pt
Оригинальность работы не менее 65%
ЕЩЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРОВЕРЯТЬ РАБОТУ НА САЙТЕ ТЕКСТ.РУ и чтобы не было замены
символов и так далее. Это очень-очень важно!!! Оригинальность всей
работы должна быть не меньше 65 %. не менее 2-х глав и 2-х параграфов
методологические и теоретические основы (т.е. актуальность, объект,
цель, задачи, теоретическая значимость, методологическая база,
теоретическая база, структура), также обязательны содержание, введение,
главы с параграфами, заключение и библиография не менее 35 источников, 4
из которых не старше 5-и лет обязательны приложения (наглядные
материалы, таблицы, диаграммы, конспекты уроков и т.д.)
Крайний срок сдачи 08.01.17 в 22,00 мск
Заявки фрилансеров
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