Написать 5 статей на тему агро-бизнес, экономика сел-хозяйства

Нужно пять научных студенческих статей по 5 стр. на тему агро-бизнеса, экономики сел-хозяйства. Без таблиц и рисунков.

Должен быть просто красиво сложенный, гладкий текст. Антиплагиат выводить НЕ нужно, проверять не буду. Копировать-вставить можно что угодно и откуда угодно, но подборка содержания строго под тему статьи.

По структуре: аннотация, в статье некое введение, выводы по пунктам 1,2,3, список литературы 5 источников (не позднее 2013 года).

За всю работу 1300 руб.

Срок неделя

Точные формулировки статей пришлю исполнителю