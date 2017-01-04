Для небольшого образовательного проекта надо написать цикл статей по физике. ТЗ. Писать отдельные статьи по типу – http://ru.solverbook.com/spravochnik/mexanika/mexanicheskie-kolebaniya-i-volny/garmonicheskie-kolebaniya/ или http://ru.solverbook.com/spravochnik/mexanika/kinematika/uskorenie-svobodnogo-padeniya/ Статья должна: 1) Отвечать на вопрос пользователя, ...
*ЭССЕ на тему Классификация культур
Предмет -Межкультурные коммуникации
Тема – Классификация культур
Кол-во страниц: Объем около 10 стр без введения и заключения
Оригинальность 70%
Шрифт Times New Roman 14 pt
Состоять должна из двух пунктов, желательно с примерами. В первом необходимо
отразить такие вопросы, как культурные различия в международном бизнесе,
национальные особенности культур, барьеры сознания, неадекватность
перевода. Во втором – моноактивные, полиактивные и реактивные культуры
по классификации Р. Льюиса. Кроме этого, работа должна содержать
введение, заключение и список литературы (можно около 12 – 15
источников).
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