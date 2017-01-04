ЭССЕ на тему Классификация культур

Предмет -Межкультурные коммуникации

Тема – Классификация культур

Кол-во страниц: Объем около 10 стр без введения и заключения

Оригинальность 70%

Шрифт Times New Roman 14 pt

Состоять должна из двух пунктов, желательно с примерами. В первом необходимо

отразить такие вопросы, как культурные различия в международном бизнесе,

национальные особенности культур, барьеры сознания, неадекватность

перевода. Во втором – моноактивные, полиактивные и реактивные культуры

по классификации Р. Льюиса. Кроме этого, работа должна содержать

введение, заключение и список литературы (можно около 12 – 15

источников).