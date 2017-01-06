* Расчетно – графическая работа. Электрическая механика.

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Закрыт2 заявки93 просмотра

Расчетно – графическая работа:

Предмет – Электрическая механика

Тема – Синхронные машины

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Вариант 3

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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Нет заявок фрилансеров